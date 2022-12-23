Українська рефері Катерина Монзуль удостоїлася світового визнання

Футбольний рефері Катерина Монзуль, яка вийшла на матч в Італії з прапором України, увійшла до трійки найкращих суддів-жінок світу за підсумками 2022 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики, повідомляє сайт IFFHS.

Найкращою у році, що минає, визнано француженку Стефані Фраппар, котра стала першою жінкою-арбітром, яка провела поєдинок чоловічого чемпіонату світу (Німеччина — Коста-Рика на ЧС-2022). Набравши за підсумками референдуму 135 балів, суддя з Франції виграла нагороду вчетверте поспіль.

Другу сходинку посіла наша співвітчизниця Катерина Монзуль (45 очок), третьою стала фінка Ліна Лехтоваара (30).

Зазначимо, що Монзуль уже отримувала нагороду IFFHS у 2015 році, коли харків'янку визнали найкращою у світі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Катерина Монзуль стала першою жінкою-арбітром, яка відсудила матч збірної Англії.

Фото uefa.com

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram