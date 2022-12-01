Німеччина перемогла Коста-Рику та вилетіла з ЧС-2022: відеоогляди матчів

У четвер, 1 грудня, слідом за групою F, з якої до 1/8 фіналу вийшли Марокко та Хорватія, учасники плей-оф визначилися і в квартеті Е — причому закінчилося все гучною сенсацією.

ЧС-2022. Група Е. 3-й тур

1 грудня (четвер)

Японія — Іспанія — 2:1

Голи: Доан (48), Танака (51) — Мората (11).

Коста-Рика — Німеччина — 2:4

Голи: Техеда (58), Варгас (70) — Гнабрі (10), Хавертц (73, 85), Фуллькруг (90+1).

Іспанія достроково забезпечила собі вихід із групи, але не можна сказати, що «червона фурія» виходила на поєдинок із Японією абияк. Підопічні Луїса Енріке і рахунок відкрили в дебюті матчу, і володіли м'ячем 83% ігрового часу, але протягом трьох хвилин на початку другого тайму, пропустивши двічі, дозволили представникам країни сонця виграти не лише звітну гру, але й із першого місця вийти до плей-оф.

Для Німеччини гра з Коста-Рикою була схожою на фінал. Причому бундестім необхідно було і самим перемагати, і сподіватися, що іспанці не програють Японії. Не склалося…

Хоч німці й здобули першу перемогу на нинішньому мундіалі, програючи по ходу матчу, але цього виявилося замало для виходу до 1/8 фіналу. Таким чином бундестім пролітає повз плей-оф уже на другому поспіль чемпіонаті світу — у 2018-му в росії підопічні тоді ще Йоахіма Льова стали четвертими у групі, зараз фінішували на третьому місці.

До речі, на цьому матчі вперше в історії мундіалів працювала жіноча бригада арбітрів на чолі з француженкою Стефані Фраппар. Варто сказати, без особливих нарікань — щоправда, у кількох епізодах із забитими м'ячами, а їх було достатньо, допомогла система VAR…

Підсумкове становище команд: 1. Японія — 6 очок (різниця м'ячів — 4:3); 2. Іспанія — 4 (9:3); 3. Німеччина — 4 (6:5); 4. Коста-Рика — 3 (3:11).

Таким чином Іспанія зіграє 6 грудня в 1/8 фіналу з Марокко, а Японія днем раніше виборюватиме путівку до чвертьфіналу в поєдинку з Хорватією.

Нагадаємо, що ще чотири пари 1/8 фіналу ЧС-2022 сформували: Нідерланди — США, Аргентина — Австралія (3 грудня), Англія — Сенегал, Франція — Польща (4 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Аргентина розбила Польщу та «забрала» команду Левандовські із собою до плей-оф.

Фото fifa.com

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