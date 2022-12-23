«Хоче лишити українців на свята без світла, води та тепла»: таролог про чергові масовані атаки рашистів

Джерела в українській розвідці вказують, що росія найближчими днями залучить до удару всі наявні в її збройних силах носії крилатих ракет з дальністю від 500 км і більше. Чи дійсно це так — спробувала за допомогою карт з'ясувати тарологиня Олена Бюн.

«Дійсно це так. Наразі Кремль стягує всі залишки ракет та БПЛА, аби вкотре влаштувати атаку. Вони там налаштовані вкрай агресивно, є велика небезпека. Карти кажуть, що ЗСУ теж готові відбивати ворожі обстріли. Наразі путін дуже боїться контрнаступу нашої армії, який давно готується і невдовзі має початись. Й він незадоволений подіями, які відбуваються на фронті, біситься через поїздку Зеленського до США і що ми отримаємо допомогу. А ось Кремлю військової допомоги, яка потрібна, не надають. Він в ізоляції. Також на путіна тиснуть й вимагають відмовитись від цієї війни, визнати свою поразку, а путін цього не хоче. Через ці невдачі у путіна страшний гнів, злість. Й ракетними атаками хоче показати свою значущість. Бо ж єдине, що він вміє — воювати з мирними людьми».

За словами Бюн, карти кажуть, що у Кремля нема сил та ресурсів продовжувати цю війну. Там розуміють, що програли, проте це їх не зупинять.

«путін хоче на свята залишити нас без світла, тепла, води. Будуть влучання, втрати. Це об’єкти інфраструктури. Проте все відновлять і давайте надіятись на роботу ППО, яка демонструє чудову роботу. Ба більше, за ворожу атаку на Україну рф отримає відразу відповідь від ЗСУ».

Нагадаємо, що Олена Бюн прогнозувала, коли Україна переможе у війні: чекаємо на сильні морози.

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