«Місто планували здати олігархи та навіть отримали аванс»: таролог розповіла про причини ракетних ударів по Запоріжжю

Від початку жовтня майже щодня Запоріжжя страждає від масованих ракетних ударів рашистів, які наче мстяться за успіхи нашої армії на фронті. Гинуть люди, руйнуються будинки та об’єкти інфраструктури. Чому так відбувається і на що чекати далі місцевим жителям, які кожну хвилину живуть у страху, запитала у карт український таролог Олена Бюн, яка раніше розповіла, чи буде путін мститися за підрив Кримського мосту.

«Тут чітко прослідковується маніпуляція — тиск зі сторони кремля та російського командування. Вона робиться цілеспрямовано, аби жертв було найбільше. Ця ситуація пов’язана з місцевими двома-трьома олігархами, яким щось належить у Запоріжжі. У минулому в них була домовленість з рф про здачу міста. Але відбулась зрада, обман. Запоріжжя не здали за рахунок певних інтриг. В результаті відбувся повний розрив відносин цих цинічних олігархів з російською стороною. А ще тут замішані великі кошти, хтось отримав навіть аванс за здачу міста і повертати його не планує. Карти кажуть: шукайте причини в минулому і в тому, що кому належить. Аналогічна схема відбулась і в Харкові та Дніпрі. Обіцяли, кошти взяли, але місто не здали».

Влада міста, за словами Бюн, зараз робить все можливе, аби захиститись від того жаху, який прилітає у вигляді ракет.

«Але захист поки слабкий, — продовжує Олена Бюн. — Там армагедон… Запоріжжя як стояло, так і вистоїть. Але якою страшною ціною… Життями людей. На жаль, жорстокі удари по місту будуть ще. Та тільки по будинках, де мирне населення. А все тому, що росія навмисно тисне, аби відновити співпрацю з олігархами, які, до слова, хочуть уникнути в майбутньому покарання за скоєне. Та не вийде, бо випали карти смерті. Рашистам потрібне зараз саме Запоріжжя, бо частину області анексували, і місто вони хочуть якнайшвидше приєднати до рф. Тому вкотре закликаю людей бути в укриттях або на певний час виїхати з міста».

Раніше Олена Бюн запитували у карт, в якому стані в росії ядерна зброя великого радіуса ураження.

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