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Чекаємо на сильні морози: таролог розповіла, коли Україна переможе у війні

11:15 5 грудня 2022
зброя

Ситуація на фронті складається сприятливо для ЗСУ, але поки що ніхто не наважиться сказати, коли можна чекати на перемогу.

Цікаву відповідь на це запитання дала тарологиня Олена Бюн. У розмові з ведучим одного з YouTube-каналів вона заявила, що відбудеться в період, «коли будуть сильні морози».

«Вони так відповідають цікаво… Коли будуть сильні морози, Україна вже може перемогти… Або зовсім близько буде перемога», — сказала вона.

За словами Бюн, взимку на фронті будуть успіхи в українських військових. На війська росії чекають провали. ЗСУ продовжать йти у контрнаступ.

Водночас нумеролог й таролог Владислав Грицай звернув увагу українців на одну цікаву закономірність: 24 число з початку повномасштабного вторгнення росії й майже щомісяця вносить певні зміни. Згадаймо, у листопаді це був блекаут в Україні.

Тому в нього запитали, чого тоді очікувати 24 грудня 2022 року.

«Додаємо всі числа, й у нас виходить 15. Це — аркан диявола. Це лише підтверджує мої слова, що саме 24−25 числа може бути помста ворога за перенесення Різдва на цю дату», — поділився Грицай.

Нагадаємо, на думку учасника «Битви екстрасенсів» Романа Шептицького, ситуація в Україні з 5 по 10 грудня буде досить непростою, можлива ймовірність нових ракетних ударів.

А відомий тарологиня Людмила Хомутовська попереджає, що повернення Криму стане найважчим випробуванням для ЗСУ. Але Україна переможе у цій страшній війні, яка, на її думку, закінчиться навесні 2023 року.

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