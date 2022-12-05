Чекаємо на сильні морози: таролог розповіла, коли Україна переможе у війні

Ситуація на фронті складається сприятливо для ЗСУ, але поки що ніхто не наважиться сказати, коли можна чекати на перемогу.

Цікаву відповідь на це запитання дала тарологиня Олена Бюн. У розмові з ведучим одного з YouTube-каналів вона заявила, що відбудеться в період, «коли будуть сильні морози».

«Вони так відповідають цікаво… Коли будуть сильні морози, Україна вже може перемогти… Або зовсім близько буде перемога», — сказала вона.

За словами Бюн, взимку на фронті будуть успіхи в українських військових. На війська росії чекають провали. ЗСУ продовжать йти у контрнаступ.

Водночас нумеролог й таролог Владислав Грицай звернув увагу українців на одну цікаву закономірність: 24 число з початку повномасштабного вторгнення росії й майже щомісяця вносить певні зміни. Згадаймо, у листопаді це був блекаут в Україні.

Тому в нього запитали, чого тоді очікувати 24 грудня 2022 року.

«Додаємо всі числа, й у нас виходить 15. Це — аркан диявола. Це лише підтверджує мої слова, що саме 24−25 числа може бути помста ворога за перенесення Різдва на цю дату», — поділився Грицай.

Нагадаємо, на думку учасника «Битви екстрасенсів» Романа Шептицького, ситуація в Україні з 5 по 10 грудня буде досить непростою, можлива ймовірність нових ракетних ударів.

А відомий тарологиня Людмила Хомутовська попереджає, що повернення Криму стане найважчим випробуванням для ЗСУ. Але Україна переможе у цій страшній війні, яка, на її думку, закінчиться навесні 2023 року.

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