Частину українців можуть залишити без субсидій: що відомо

З 1 грудня в Україні змінилися правила оформлення субсидій на оплату комунальних послуг — звертатися по допомогу від держави тепер потрібно до Пенсійного фонду України, нагадує «Соціалка.ua».



Крім того, у деяких випадках людині можуть відмовити у наданні допомоги. Якщо людина має право на отримання і субсидії, і пільги на оплату житлово-комунальних послуг, то вона має зробити вибір на користь однієї з видів допомоги. Субсидії та пільги на оплату комуналки не можна отримувати одночасно.



Це передбачено пунктом 13 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами).



Водночас, якщо пільговик не мешкає за місцем реєстрації, домогосподарству можуть призначити субсидію. Для цього необхідно надати відповідні підтвердження.



У середньому розмір субсидії 2022−2023 складає 1700−1800 грн на місяць, саме цього року на ці виплати було виділено державою бюджет у розмірі 37,9 млрд грн.



Як відомо, отримати виплати на електроенергію можна на тимчасово окупованих територіях та у зонах бойових дій. Подавати заявку на субсидію можна будь-де, незалежно від місця реєстрації.



Пільги можна отримати навіть за наявності заборгованості з житлово-комунальних послуг.



Подати заявку на отримання субсидій можна:

-у відділенні Пенсійного фонду;

-у місцевих радах територіальних громад, військових адміністраціях та ЦНАПах;

-за допомогою порталу електронних послуг або мобільного додатку ПФУ;

-через додаток «Дія».



Виплати призначають до закінчення опалювального сезону. Для оформлення виплат потрібно зібрати пакет документів:



- заяву про призначення субсидії;

- декларацію про доходи;

- довідку про доходи;

- договір про оренду квартири чи будинку (якщо є).



Раніше «ФАКТИ» писали про те, як на надання субсидії вплине отримання допомоги від міжнародних організацій.

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