Усик пожертвував майже 14 мільйонів на відновлення зруйнованого росіянами села під Києвом

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик (20 перемог, 13 з них — нокаутом), який зробив щедру пожертву для українських лікарень, передав 13,8 млн гривень для фонду Newkraine на відновлення зруйнованого рашистами села Мощун під Києвом.

«Я підтримую донатом благодійну платформу Newkraine. Закликаю всіх наших друзів, відомих людей, бізнесу та міжнародних фондів приєднатися та підтримати Newkraine. Україна потребує нашої допомоги просто зараз», — сказав Олександр Усик.

Як запевняють засновники благодійної платформи, ці кошти повністю закривають збір та допоможуть 50 українцям знову опинитися вдома. Їм нададуть 10 повноцінних, якісних, ергономічних модульних будинків, створених за європейськими технологіями від найкращих українських підрядників.

Село Мощун зруйнували при наступі армії рф на Київ

Нагадаємо, що будинки в селі Мощун (свого часу там знімали колись популярні серіали «Свати» та «Повернення Мухтара») були знищені під час наступу російської армії на Київ. Як відомо, до будинку самого Усика у Ворзелі (18 км від Мощуна) теж навідалися путінські орки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик зібрав у Лондоні великі гроші на допомогу українцям.

Фото Instagram, radiosvoboda.org

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