Усик зібрав у Лондоні великі гроші на допомогу українцям (відео)

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик (19 перемог, 13 з них — нокаутом), який готується до наміченого на 20 серпня в Саудівській Аравії бою-реваншу за титули WBA Super, IBF, WBO та IBO з британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 із них — нокаутом, 2 поразки), зібрав на благодійному аукціоні в Лондоні понад 115 тисяч доларів на допомогу українцям, котрі постраждали від російського агресора, йдеться у повідомленні його фонду Usyk Foundation.

Під час благодійної вечері у City Social London друзі України пожертвували 97 273 фунти стерлінги (понад 115 тисяч доларів).

«Всі виручені кошти підуть до Usyk Foundation & With Ukraine. Борись на боці світла», — додали в організації.

Нагадаємо, що після вторгнення рашистів в Україну олімпійський чемпіон Олександр Усик записався до тероборони, а до його будинку під Києвом пізніше навідалися рашисти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик розповів про те, чи повернеться після бою з Джошуа в Україну і чи піде на фронт.

Фото Boxingscene, Usykfoundation.org

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