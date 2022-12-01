Сума з шістьма нулями: Усик зробив щедру пожертву для українських лікарень

Український боксер-чемпіон Олександр Усик, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, активно допомагає українській армії та співвітчизникам, які страждають від військових дій, що тривають на території нашої країни.

Спортсмен, який із початком повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони Києва, а потім зібрав у Лондоні великі гроші на допомогу українцям, пожертвував у рамках президентської програми UNITED24 50 тисяч доларів (два мільйони гривень). Кошти підуть на закупівлю генераторів для вітчизняних лікарень.

«Дякую, чемпіоне! Разом з іншими послами UNITED24 Олександр продовжує збирати гроші, щоб допомогти українським лікарям-героям, які рятують життя при світлі ліхтариків», — йдеться у повідомленні платформи UNITED24.

Зазначимо, що глобальна ініціатива UNITED24 діє з травня цього року, у рамках якої збираються кошти на підтримку України. Окрім Усика, її амбасадорами також є відомі українські спортсмени — футболіст та тренер Андрій Шевченко, а також тенісистка Еліна Світоліна. За майже сім місяців президентської ініціативи вдалося зібрати понад 232 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер Владислав Сіренко продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили рашисти.

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