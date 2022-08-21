Усик вигриз перемогу у Джошуа в бою-реванші в Саудівській Аравії і заробив 40 мільйонів (фото, відео)

У ніч на неділю, 21 серпня, на стадіоні «Король Абдалла Спортс Сіті» в Джидді (Саудівська Аравія) відбувся бій-реванш у суперважкій вазі за п'ять чемпіонських поясів — WBA, IBF, WBO, менш престижний IBO, а також журналу The Ring — між українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 із них — нокаутом) та британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 3 поразки). Як і перший поєдинок олімпійських чемпіонів у вересні минулого року у Лондоні, дуель завершилася перемогою українського чемпіона. На радість не лише мільйонів українців, але й 10 воїнів Державної прикордонної служби України, які разом із дружиною боксера Катериною підтримували Усика на трибунах.

На поєдинок, який відвідали такі легенди боксу як Евандер Холіфілд, Дерек Чісора та Василь Ломаченко, котрий відлучився на кілька днів із США, де він готується до наступного бою, Усик вийшов під пісню Василя Жадана «Браття».

Джошуа, який змінив на удачу рукавички (замість Rival, як у Усика, — Grant), активніше провів, мабуть, дві третини бою. Так, пропускав від Усика, але й сам завдавав українцеві шкоди. Готовність британця вражала. Хоча удари нижче пояса Ентоні не личили.

Але в чемпіонських раундах (10--12-й) значно точнішим був Усик. Доля поясів була в руках суддів (українця, британця та американця), які присудили перемогу українському боксеру роздільним рішенням — 113:115, 115:113, 116:112. 20 перемог та жодної поразки! Браво, Олександре!

Відеоогляд бою Олександр Усик — Ентоні Джошуа До речі, призовий фонд поєдинку, що становить 80 млн доларів, боксери розподілять порівну. Так домовились заздалегідь. Тепер до титулу абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Усику не вистачає лише пояса WBC, що належить британцю Тайсону Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри. З такої нагоди повернеться?.. До речі, так виглядала роздягальня Усика перед боєм із Джошуа. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Даніель Лапін виграв бій в андеркарді поєдинку Усик — Джошуа. Фото Twitter Matchroom Boxing, DAZN Boxing, USYK 17

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