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Світ

Чергова смертоносна пожежа в росії: загинули 20 людей

0:49 24 грудня 2022
Пожежа в Кемерово

У п'ятницю, 23 грудня, у Кемерово згорів будинок для людей похилого віку. Загинули 20 осіб. Дані про жертв МНС росії уточнювало кілька разів у міру розбору завалів. Ще шестеро людей постраждали.

Пожежа сталася вночі. Двоповерхова дерев'яна будівля вигоріла майже повністю. Залишився тільки кістяк першого поверху з металевим профнастилом.

За попередніми даними, причиною пожежі стала несправність опалювального казана. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті через необережність двом або більше особам».

Нагадаємо, що у березні 2018 року у Кемерово сталася масштабна пожежа у торговельно-розважальному комплексі «Зимова вишня». Загинули 60 людей, у тому числі 37 дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про пожежу у Мурманську. Там знову горів єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов».

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