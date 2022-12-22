Прокляття «Адмірала Кузнєцова»: у Мурманську знову горів єдиний у росії авіаносець

У четвер, 22 грудня, на єдиному російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» сталася чергова пожежа. Крейсер цей і справді якийсь невдачливий. Корабель давно застарів, але росія не має можливості побудувати сучасний авіаносець. А «Адмірал Кузнєцов» постійно переслідують різні серйозні інциденти.

Крейсера було введено в експлуатацію на початку 1991 року. У 2017 році було ухвалено рішення відремонтувати та модернізувати корабель. На ці роботи виділили з бюджету щонайменше 20 мільярдів рублів. Експерти говорили, що за такі гроші можна збудувати новий корвет, ще й залишиться.

Однак рішення залишилося чинним. Передбачалося, що у 2021 році крейсер повернеться до ладу. І тут почалося…

Авіаносець загнали в доки у Мурманську. Його модернізацією зайнялося підприємство «Зірочка». У жовтні 2018 року раптово затонув плавучий док, де на ремонті стояв «Адмірал Кузнєцов». Внаслідок аварії крейсер отримав п'ятиметрову пробоїну!

Щойно її встигли залатати та розпочати інші роботи, як у грудні 2019 року на кораблі сталася велика пожежа. Двоє людей загинули, ще 14 серйозно постраждали.

Пожежу загасили, збитки визначили. Але після цього жодної інформації про хід ремонту, а також новий бюджет, який довелося виділяти на ці роботи, російські ЗМІ не повідомляли. Уся інформація про перебування авіаносця в Мурманську була засекречена.

І ось 22 грудня екстрені служби Мурманська повідомили про нову пожежу на борту крейсера. Довелося евакуювати 20 людей. Стверджується, що ніхто не постраждав. Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про вибух і велику пожежу на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Чувашії. За офіційними даними, загинули троє людей. Транзит газу трубою тимчасово довелося припинити.

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