У Запорізькій області ЗСУ точним ударом знищили дві артилерійські системи: 70 окупантів поранено, загиблих ще рахують, — Генштаб

Рашисти, які напередодні намагалися покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку, протягом доби, що минула, завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

«Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці. 19 грудня у місті Старобільськ до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника», — йдется у ранковому зведенні.

Також підтверджуються дані щодо влучного удару ЗСУ у Запорізькій області, де 22 грудня були знищені 2 артилерійські системи ворога з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Станом на ранок 24 грудня, кількість ліквідованих військових зс рф перевищила 101 тисячу.

Фото Генштабу

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і техніки та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Ексклюзивне інтерв'ю з секретарем парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народним депутатом Романом Костенком, який воює на південному напрямку, «Росіяни ще навіть не показали всього, на що реально здатні» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ

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