Ракам варто поквапитися з ухваленням рішень, а Стрільцям не слід відмовлятися від запропонованої допомоги: гороскоп на 24 грудня 2022 року

Нинішній тиждень відбувається під знаком зимового сонцестояння. Суботу, 24 грудня, астрологи радять провести без особливих активностей. У той же час, цей день чудово підійде для обмірковування планів на майбутнє.

Овен

Щастя супроводжує вас у грі, але є небезпека розтрати всього виграшу. Будьте готові до того, що незабаром відбудуться несприятливі події. Не віддавайте всі сили новим починанням, воно не принесе очікуваного результату. Не піддавайтеся бажанню повторити досягнутий успіх. День може продовжити сприятливі тенденції часу, що минув. Багатьом Овнам пощастить у особистому житті. Для цього слід точно зрозуміти, що, зрештою, ви прагнете отримати, і, зрозумівши це, покластися на волю випадку, пише slovofraza.com.

Телець

Настав час рішучих дій: на порозі стоїть успіх, бажання виконуються майже негайно. Ви наближаєтеся до одного з найщасливіших періодів свого життя. Наберіться терпіння — чекати лишилося недовго.

Близнюки

Сьогодні зірки нададуть тимчасове полегшення, ситуація знову виглядає оптимістично. Ви сповнені бажань, планів та надій. Не заводьте випадкових знайомств, не довіряйтесь малознайомим людям.

Рак

Триває період, надзвичайно сприятливий зміни професійної орієнтації, зміни роботи, переведення до інших навчальних закладів. Прекрасний момент для просування службовими сходами, що призведе до збільшення доходів. Поспішайте з ухваленням серйозних рішень протягом першої половини дня, тому що до кінця дня неминучі перешкоди.

Лев

Завдяки вашій цілеспрямованості, помноженій на працьовитість, честолюбні задуми знайдуть під собою твердий ґрунт. Ваші фінанси цього разу в повному порядку, настав час зайнятися благодійністю. Як це не парадоксально, вигода супроводжуватиме вас на шляхах милосердя та альтруїзму. Поспішайте зміцнити своє становище у першій половині дня.

Діва

Цей день підходить для продовження справ, розпочатих учора. Виникне імпульс розпочинати реалізацію нових ідей. Актуальне підвищення професійного рівня, пошук курсів чи семінарів, корисних для трудової діяльності. Добре обговорювати свої проекти з людьми, які обізнані з проблематикою, консультуватися у фахівців, шукати потрібну інформацію.

Терези

Життєвий потенціал, як і раніше, знаходиться на висоті, проте зірки не виключають появи на вашому шляху невеликих труднощів, особливо якщо ваші задуми або намічені справи відносяться до розряду ризикованих. Не виключено, що ділові партнери спробують вас заплутати чи обдурити.

Скорпіон

З рішучим підходом до справи Скорпіони можуть вселяти довіру. Багато хто поважатиме їх за наполегливість. Не варто прагнути справити враження на оточуючих, ви й так «на висоті».

Стрілець

Через замкнутість і сором'язливість ви можете відмовитися від допомоги оточуючих, що надалі не найкраще позначиться на ваших справах. Це час спілкування один з одним та прагнення до гармонії. Розраховуйте на підтримку близьких.

Козеріг

День символізує буденність, стабільність. Багатьох Козерогів влаштовують такі тенденції. Вони будуть здатні вирішувати поставлені завдання, а якщо ухвалять якесь рішення, то надалі ні за що його не змінять. Завзятість — це плюс, а впертість — мінус. Цей недолік може завдати вам багато клопоту.

Водолій

День символізує вибір, сумніви. Водолії можуть бути недовірливими до всього. Як тільки ви зробите свій вибір, то налагодиться душевна рівновага. Ви будете уважно ставитися до свого обранця, будете щедрі та лояльні.

Риби

Тенденції цього дня допоможуть Рибам забезпечити собі безбідну старість. Багато хто буде насолоджуватися комфортом та безпекою, а якщо гроші допоможуть здійснити ваші мрії, то щастя буде безмірним.

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Фото Pixabay

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