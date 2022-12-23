Новорічне диво: названо три знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти до Нового року

Новий 2023 вже стукає у наші двері. Але деяких представників зодіакального кола Всесвіт може встигнути порадувати ще в останні дні 2022 року. Зірки кажуть, що їм вдасться отримати велику суму, на яку вони не розраховують.



Біоенерготерапевт Мірелла Гасанова впевнена, що це буде щедрий подарунок від найвищих сил.



Водолії



Несподіваний прибуток принесуть спільні проєкти з родичами чи близькими друзями. Справи підуть краще, ніж планували. Фінансове становище перед Новим 2023 буде стабільним. Тому не варто хвилюватись через гроші. Тим більше, що найближчого тижня з'являться нові можливості підвищити свій дохід.



У групі ризику Водолії-інвестори. Зважуйте всі «За» та «Проти», вкладаючи гроші. Азарт тут ні до чого — він заважає раціонально аналізувати перспективи.



Представникам знака, які планують купити автомобіль, можна вирушати до салону. Купівля буде вдалою та порадує вас протягом наступного року.



Скорпіони



Хороші новини переслідуватимуть Скорпіонів у передсвятковий період. Перед Новим 2023-м у них відкриються нові можливості. Скорпіони приємно здивуються своєму доходу за грудень: він виявиться більшим, ніж вони планували. Останній тиждень місяця сприятливий для таких дій:

- розпочати власну справу;

- розширити існуючий бізнес;

- проконсультуватися з фінансовим аналітиком.

Не бійтеся звертатися до фахівців. Експерти допоможуть максимально раціонально використати ваші гроші. Діліться своїми ідеями з близькими. Вони нададуть вам підтримку, що підвищить вашу впевненість в успіху заходу.



Тельці



Фінансовий успіх чекає на представників знака, які готові до змін. Вони вже давно засиділися на своєму місці і їм потрібно йти вперед, виходити на новий рівень комфорту. Доля дасть їм можливість заробити непогану суму. Не поспішайте їх витрачати. Найкраще вкласти їх в акції, якийсь проєкт чи хоча б відкрити вклад.



Матеріальне становище скоро поліпшиться у Тельців, чия діяльність пов'язана з державою чи іноземними компаніями. Можливо вам запропонують великий контракт.



Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23 грудня 2022 читайте на сайті «ФАКТІВ».

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