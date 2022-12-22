В Україні у зв'язку з війною змінять правила розрахунку страхових виплат: що важливо знати

З 1 січня 2023 року уряд оновить підходи до порядку розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, у тому числі й виплат на випадок безробіття.

«Згідно з постановою Кабміну, з нового року період призупинення дії трудового договору у зв'язку з військовою агресією росії визначатиметься як поважна причина і виключатиметься з розрахункового періоду під час обчислення виплат за страхуванням на випадок безробіття; від нещасного випадку на виробництві та у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності», — повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

Зазначається, що під час розрахунку виплат, як і раніше, не братимуться до уваги календарні дні, не відпрацьовані з таких поважних причин, як:

тимчасова непрацездатність;

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;

відпустка без збереження заробітної плати.

Юристи зазначають, що такий підхід дозволить працівникам, з якими під час військової агресії було призупинено дію трудового договору, уникнути зменшення розмірів допомог з по тимчасовій непрацездатності, з по вагітності та пологах, з безробіття тощо.

Нагадаємо, що згідно з урядовою постановою, під час війни автоматичне нарахування будь-якого виду держдопомоги здайснюватиметься лише тим, хто живе на окупованих територіях, або там, де проходять бойові дії. Інші мають самостійно поновити власні звернення з 1-го січня.

Фото Pixabay

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