Ексфутболіст збірної України, який зустрічався з Владою Седан, одружився (фото)
Форвард «Шахтаря» Андрій Борячук, який виступає на правах оренди за «Металіст 1925», порвав з холостяцьким життям. Під час відпустки 26-річний гравець, який свого часу пробував свої сили в чемпіонаті Туреччини, одружився з красунею Катериною. Весільні фото Андрій розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що свого часу Андрій Борячук три роки зустрічався з журналісткою Владою Седан (обидва родом з Вінниці), котра згодом стала дружиною Олександра Зінченка та народила одному з лідерів збірної України доньку.
Додамо, що в послужному списку Андрія Борячука значаться виступи за «Шахтар», у складі якого він став дворазовим чемпіоном та володарем Кубка країни, «Маріуполь», «Рух», «Металіст 1925», турецький «Різеспор», а також угорський «Мезйокйовешд». У футболці збірної України форвард провів у 2018 році два матчі — проти Словаччини та Туреччини.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Юхим Конопля одружився під час війни.
Фото Instagram226
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