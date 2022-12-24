Ексфутболіст збірної України, який зустрічався з Владою Седан, одружився (фото)

Форвард «Шахтаря» Андрій Борячук, який виступає на правах оренди за «Металіст 1925», порвав з холостяцьким життям. Під час відпустки 26-річний гравець, який свого часу пробував свої сили в чемпіонаті Туреччини, одружився з красунею Катериною. Весільні фото Андрій розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що свого часу Андрій Борячук три роки зустрічався з журналісткою Владою Седан (обидва родом з Вінниці), котра згодом стала дружиною Олександра Зінченка та народила одному з лідерів збірної України доньку.

Андрій Борячук зустрічався з Владою Седан три роки

Додамо, що в послужному списку Андрія Борячука значаться виступи за «Шахтар», у складі якого він став дворазовим чемпіоном та володарем Кубка країни, «Маріуполь», «Рух», «Металіст 1925», турецький «Різеспор», а також угорський «Мезйокйовешд». У футболці збірної України форвард провів у 2018 році два матчі — проти Словаччини та Туреччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Юхим Конопля одружився під час війни.

Фото Instagram

226

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram