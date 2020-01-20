Спорт

Форвард «Шахтера» стал одноклубником Гармаша и Морозюка в Турции (фото)

Нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Борячук стал футболистом турецкого «Ризеспора», цвета которого защищают экс-футболисты «Динамо» Денис Гармаш и Николай Морозюк.

Клубы ударили по рукам после переговоров спортивного директора турок Йылмаза Бала и генерального директора «оранжево-черных» Сергея Палкина в Киеве. После прохождения медосмотра в Стамбуле 23-летний экс-нападающий молодежной сборной Украины присоединился к новым одноклубникам в «Ризеспоре», занимающем в чемпионате Турции 12-е место.

Новичок «Ризеспора» Андрей Борячук и спортивный директор турецкого клуба Йылмаз Бал

В нынешнем сезоне Андрей Борячук, известный также по выступлениям за «Мариуполь», провел в УПЛ три матча и забил один мяч. В футболке сборной Украины нападающий сыграл в 2018 году два поединка (против Словакии и Турции).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Борячук не полетел с «Шахтером» на сбор в Турцию.

Фото ФК «Шахтер», ФК «Ризеспор»

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