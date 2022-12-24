«Непросте політичне рішення»: в Україні прогнозують масові скорочення бюджетників та суттєве скорочення зарплат у 2023 році

Кабінет Міністрів України через виклики, з якими Україна стикається через війну, у 2023 році знизить витрати на оплату працівників бюджетного сектору на 27%. Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику у рамках нової моніторингової програми МВФ для України.

Необхідність концентрувати витрати на обороні та безпеці вимагає підвищення ефективності витрат та стримування фіскальних ризиків. У той же час, потреби фінансування нових категорій витрат, пов'язаних з війною, у тому числі надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни, а також відновлення та подолання наслідків агресії росії зростають.

«З огляду на майбутні обмеження прийнято непросте політичне рішення — зменшити витрати на оплату праці працівників бюджетного сектора на 27 відсотків у номінальному вираженні порівняно з 2022 роком», — наголошується в Меморандумі.

Досягти скорочення витрат більш ніж на чверть планується як шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і шляхом обмеження загальної чисельності працівників.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зміняться соціальні виплати наступного року.

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