Пенсія і мінімальна зарплата: як зміняться виплати наступного року

В законі про державний бюджет на 2023 рік, який Верховна Рада ухвалила в рекордні терміни, не передбачається збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Тобто, нагадують ТСН, не змінититься і мінімальна пенсія за віком — вона становитиме 2093 грн.

Проте індексація пенсій з 1 березня все ж запланована. Попередньо йдеться про підвищення на 5%.

Оформити пенсію за віком у 60 років у 2023 році зможуть українці зі страховим стажем 30 років, у 63 роки — зі стажем не менше 20 років, а в 65 років — не менше 15 років.

Що ж до пенсій ліквідаторам катастрофи на ЧАЕС, то нині вони прив’язані до середньої зарплати по Україні. Середня зарплата по країні за 2021 рік становила 12993,56 гривень, тобто інвалід I групи повинен мати пенсію з усіма надбавкам не нижче цієї суми, тобто 100%. В осіб з II групою інвалідності пенсія встановлюється в розмірі не нижче 80% від вказаної суми, а за наявності III групи інвалідності — 60%.

У лютому 2023 році Пенсійний фонд має вирахувати розмір середньої зарплати за 2022 рік. Тож з 1 березня 2023 року відбудеться автоматичний перерахунок мінімальних пенсій чорнобильців.

Нагадаємо, всі соціальні бюджетні видатки, пов'язані із виплатою пенсій, зарплат бюджетникам, допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю нині допомагають фінансувати донори — США, Канада та країни Євросоюзу. Також Україна отримає від ЄС у 2023 році 18 млрд євро на відновлення.

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