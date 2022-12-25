Сіль не підходить: як за допомогою мийного засобу прибрати лід з бетону та плитки

Нестійка зимова погода в Україні «дарує» українцям чимало неприємностей, серед яких чільне місце займає ожеледиця. Багатьом власникам будинків відома проблема зі зледенінням бетону чи плитки у дворі. При цьому слід пам'ятати, що сіль тут не лише буде не кращим помічником, але й стане причиною багатьох проблем, зокрема руйнування бетону та швів плитки. А якщо сіль потрапить на металеві елементи у дворі, то спровокує і корозію.

Втім, позбавитися льоду можна просто, приготувавши вдома простий розчин на основі спирту і засобу для миття посуду. Його рецепт наводить інтернет-ресурс ProstoWay.

Для цього треба взяти 2 літри води, розмішати в них 60−100 г спирту і додавши 10 крапель засобу для миття посуду.

Приготованим розчином полийте тротуарну плитку, бруківку чи бетон.

Перевага рецепту в тому, що лід, який розчиниться таким чином, не зашкодить шкіряному взутті, оскільки в цьому розчині немає солі.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про правила першої допомоги людині, яка постраждала під час ожеледиці.

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