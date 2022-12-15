Найближчими днями погоду в Україні визначатимуть циклони зі снігом, хуртовинами та штормовим вітром.

Завтра, 16 грудня, черговий циклон Erdmute знову впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінницьку область, пише синоптикиня Наталя Діденко.



Там очікується мокрий сніг з переходом у дощ, пориви вітру близькі до штормових, на дорогах ожеледиця. На півдні України, у східних та більшості центральних областей істотних опадів не очікується.

Температура повітря завтра буде достатньо високою, протягом дня очікується 0…+4, на півдні +5…+9, у Криму до +12 градусів. А півночі України треба готуватися, за словами Діденко, до невеликих «мінусів».

У Києві 16 грудня мокрий сніг з переходом у дощ. Температура повітря протягом дня п'ятниці буде 0…+2 градуси. З неділі-понеділка опадів поменшає, але буде холодніше.

Вже на початку наступного тижня морози посиляться, вночі можливо до −12…−17 градусів. Але це буде короткочасно, з середи знову стовпчики термометрів піднімуться нагору.

«Погода так скаче, що не встигаєш міняти легший одяг на тепліший. Циклони цілими делегаціями відвідують зараз Україну», — зазначає Діденко.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін вважає, що цієї зими періоди з сильними морозами можливі лише у січні та лютому.

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