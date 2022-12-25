Від отриманих травм загинув на місці: у Дніпрі чоловік викинувся з вікна 9-го поверху

У Дніпрі почастішали випадки падіння з вікон багатоквартирних будинків.



У неділю, 25 грудня, у житловому масиві Тополь чоловік викинувся з вікна 9 поверху.



Він впав на горище й від отриманих травм загинув на місці, повідомляє «Інформатор» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.



За словами поліцейських, чоловік стрибнув з вікна під'їзду.

Можливо, він був у депресивному стані, якому потрібна була допомога фахівця.



Раніше «ФАКТИ» писали про подібні НП.

483

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram