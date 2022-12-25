Від отриманих травм загинув на місці: у Дніпрі чоловік викинувся з вікна 9-го поверху
У Дніпрі почастішали випадки падіння з вікон багатоквартирних будинків.
У неділю, 25 грудня, у житловому масиві Тополь чоловік викинувся з вікна 9 поверху.
Він впав на горище й від отриманих травм загинув на місці, повідомляє «Інформатор» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
За словами поліцейських, чоловік стрибнув з вікна під'їзду.
Можливо, він був у депресивному стані, якому потрібна була допомога фахівця.
Раніше «ФАКТИ» писали про подібні НП.
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