«Є два сценарії»: міноборони ФРН очікує великого російського наступу у квітні

Оборонне відомство Німеччини очікує великого російського наступу в Україні не взимку, як прогнозували деякі аналітики, а у квітні 2023 року, повідомляє Neue Zürcher Zeitung з посиланням на внутрішній аналіз департаменту «Операції та стратегія» міністерства. Документ свідчить про те, що німецький уряд має конкретне уявлення про подальший перебіг війни в Україні — навіть якщо ніколи не заявляв про це публічно.

Згідно з доповіддю, слід очікувати двох сценаріїв розвитку подій. Перший сценарій: путін хоче завоювати весь Донбас. росія розпочинає наступ у квітні. Водночас білоруський диктатор олександр лукашенко розміщує на українському кордоні десятки тисяч солдатів. Таким чином, українські Збройні сили будуть змушені розділитися і вже не зможуть захищати Донбас у повному складі.

«Подібний сценарій не здається малоймовірним і українському Генштабу. Наприклад, лише у п'ятницю військові повідомили, що росія планує розгорнути ще один польовий госпіталь у Білорусі, направити до Білорусі більше техніки та військ для тренувань», — йдеться у статті.

Втім, німці також вважають пряме втручання у війну лукашенка малоймовірним. Оскільки він побоюється «потенційно дестабілізуючих внутрішньополітичних» наслідків вступу у війну.

ISW також підкреслює: «Досі немає чітких доказів того, що Москва активно готує ударні війська в Білорусі».

Якщо росіяни захоплять Донбас, вони перетворять окуповані території на фортеці, щоб значно ускладнити українцям їх відвоювання, прогнозують у міноборони ФРН. Тоді путін також запропонує Україні нові переговори. Таким чином він хоче показати громадськості й НАТО зацікавленість у мирі, вважають у міністерстві.

Другий сценарій: путін хоче завоювати всю Україну у війні на два фронти — за допомогою білоруських солдатів. Вони підуть на Київ, поки російські війська наступатимуть з Донбасу. Російські солдати перемістяться до польського кордону, щоб перешкодити постачанню зброї із Заходу і окупувати Придністров'я. Для другого сценарію необхідна загальна мобілізація в росії, вважають у міністерстві, але це «досить малоймовірно з внутрішньополітичних причин».

Німецьке міністерство пише, що війна вже призвела до великих втрат серед звичайних військ, через що вже завербовано сотні тисяч недосвідчених чоловіків. На думку авторів документу, росія вже не становить такої великої загрози для НАТО, як на початку війни. Разом з тим, міністерство очікує, що росія розмістить ядерну зброю на кордоні з НАТО, щоб і надалі стримувати західні країни.

Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів про плани російського диктатора володимира путіна у війні проти України на 2023 рік.

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