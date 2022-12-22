Російське керівництво має суперечливі погляди на те, чи варто починати зимовий наступ в Україні, яка попереджена про нову спробу захоплення Києва, заявив 20 грудня високопоставлений американський чиновник. Президент росії володимир путін публічно закликав своє вище військове керівництво представити йому «коротко- і середньострокові» плани щодо того, як продовжувати війну, яку він розпочав 10 місяців тому, повідомляє ресурс france24.

«Я думаю, що є суперечливі речі, які ми бачимо, — сказав американський чиновник про дискусії в російському уряді. — Безумовно, є ті, хто, я думаю, хотів би продовжувати наступальні дії в Україні. Є й інші, хто має реальні питання щодо спроможності росії зробити це».

За його словами, Сполучені Штати будуть «швидко пристосовуватися і адаптуватися», якщо характер вторгнення зміниться.

«Те, що ми робили і продовжуємо робити — це переконатися, що, наскільки це можливо, українці мають у своїх руках засоби для ефективного захисту від російської агресії, — сказав він. — Зі свого боку, українці „не демонструють жодних намірів сповільнюватися“ через погоду у своєму прагненні відвоювати територію. Я думаю, що росіяни повинні це враховувати».

росія не змогла захопити столицю після вторгнення 24 лютого, незважаючи на прогнози багатьох експертів про швидку перемогу. Нові попередження України з'явилися в той час, коли Сполучені Штати готують нову військову допомогу. Минулого тижня західні союзники України також пообіцяли додатково 1 мільярд євро зимової допомоги, в тому числі для виробництва електроенергії, оскільки росія націлилася на енергосистему країни.

Нагадаємо пояснення американських чиновників, чому рф програє в Україні і впевнено йде до поразки.

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