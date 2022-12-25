«Вже геть збожеволіли»: невістка лукашенка присвячує йому пісні, видаючи це за народну любов

Незалежний аналітик з Білорусі Сергій Чалий розповів, хто така поетеса Анна Селук — авторка безлічі пісень на державних концертах. Як зазначив він у програмі на Youtube, у жанрі «корпоратив для силовиків» нею написані пісні для МВС, армії, МНС, а також гімн генпрокуратури, повідомляє gazetaby.

Про саму поетесу, як сказав аналітик, «відомо злочинно мало» — тільки ім'я Анна Селук. При цьому з нею немає ні відео, ні фото. Єдине інтерв'ю поетеса дала «Мінській правді» з ілюстрацією у вигляді самотнього мікрофона. За словами Чалого, хоч Селук пише пісні лише два роки, змогла дістатися «до самої вершини придворних трубадурів».

Серед її останніх пісень — «Ах, Александр» і «Бульба денс». У кліпі останньої використано хроніку з лукашенком, який збирає картоплю, на що, природно, має бути дозвіл із самого верху. Ба більше, тепер пісню просувають із використанням адміністративного ресурсу — наприклад, показують у кінотеатрах перед фільмами.

Анна Лукашенко (зліва) з подругою

«Місце роботи Анни Селук — ТОВ „Музична медіакомпанія“, де заступником директора працює Тетяна Кулакова, постійна супутниця Анни Лукашенко, дружини Дмитра Лукашенка, — зазначив аналітик. — У соцмережах вона писала про „не публічну“ сестру, у якої „супер-мега талант“. Анна Сергіївна Лукашенко — скорочено Анна Се-лук. Крім того, невістці правителя також 42 роки, як і поетесі. В інтерв'ю Анна Селук згадала про свого дідуся Цеханського Віктора Івановича, який у Велику Вітчизняну війну пішов воювати. Він є дідусем Анни Лукашенко по материнській лінії. Вкотре ми переконуємося, що для імітації любові та підтримки олександра лукашенка потрібна участь людей із найближчого кола самого лукашенка».

Раніше відомий аналітик спрогнозував політичне майбутнє самопроголошенного президента Білорусі олександра лукашенка.

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