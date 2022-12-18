Без Кремля себе не бачить: стало відомо про майбутнє лукашенка

Президент росії володимир путін має намір найближчим часом відвідати Білорусь, щоб домогтися від лукашенка залучати білоруські сили для участі у вторгненні в Україну.

«Введення білоруських військ на територію України було б самогубством для олександра лукашенка», — заявив в інтерв'ю PAP Володимир Астапенко, керівник представництва демократичних сил Білорусі у Брюсселі.

За його словами, диктатор всіляко намагається уникнути рішення про введення білоруських військ в Україну:

«З однієї простої причини: це було б для нього самогубством. Кидання невмотивованих і непідготовлених солдатів, проти волі всього населення, на бійню — і знаючи, якою може бути відповідь з боку України — дестабілізує ситуацію по всій Білорусі за дуже короткий час. Втім, не варто тішити себе думкою, що правителю Білорусі є що сказати з цього приводу. Схоже, що володимиру путіну, який має всі можливості нав'язати лукашенку будь-яке рішення, білоруські військові, які беруть участь у війні, наразі не потрібні».

У лукашенка, вважає Володимир Астапенко, ​більше немає ні простору для маневру, ні можливості опору. З фінансово-економічної точки зору він повністю залежний від росії.

«Достатньо Кремлю перекрити кран, і настане катастрофа. У військово-політичних питаннях олександр лукашенко не демонструє жодних ознак суверенітету. Всі рішення щодо введення російських військ, ракетних обстрілів (України з білоруської території), використання аеропортів приймалися без будь-якого погодження з лукашенком. Його просто поставили перед доконаним фактом», — підкреслив опозиціонер.

За його інформацією, остаточне рішення про участь білорусі у війні в Кремлі ще не прийнято. На питання, що буде з олександром лукашенком, якщо росія програє війну, він відповідає просто: не зможе втриматися при владі. «Без кремля майбутнє лукашенка не малюється в оптимістичних фарбах», — підсумовує Володимир Астапенко.

Нагадаємо, днями в Білорусі медикам стали вручати повістки та приступили до передислокації військ і бойової техніки.

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