Його бій включений до Зали слави: легендарний боєць UFC помер у 45 років

Знаменитий американський боєць змішаних єдиноборств Стефан Боннар пішов із життя. Колишній спортсмен, якому було лише 45 років, помер від серцевої недостатності.

«Стефан Боннар був одним із найважливіших бійців, які будь-коли виступали в октагоні. Він ніколи не буде забутий. Уболівальники любили його, з повагою ставилися до нього, і він завжди старався з усіх сил. Його не вистачатиме», — наводить слова президента. UFC Дани Уайта офіційний сайт промоції.

Зазначимо, що Боннар прийшов у змішані єдиноборства після навчання в університеті, де здобув науковий ступінь у галузі спортивної медицини. Найбільший поєдинок у кар'єрі провів у квітні 2005 року проти свого співвітчизника Форреста Гріффіна у рамках фіналу першого сезону бійцівського реаліті-шоу The Ultimate Fighter. Стефан програв одноголосним рішенням суддів, але згодом цей бій був визнаний найкращим у році, а сам спортсмен отримав пропозицію підписати контракт із найпрестижнішим промоушеном — Ultimate Fighting Championship, де бився до 2012 року та заслужив на повагу колег та вболівальників.

Відеоогляд бою Боннар — Гріффін у фіналі The Ultimate Fighter

Щоправда, при цьому були й «темні» сторони в кар'єрі бійця — зокрема, двічі, після другого бою з Форрестом Гріффіном у серпні 2006-го й після поєдинку з бразильцем Андерсоном Сілвою у жовтні 2012-го, Стефан провалював допінг-тести. Свій останній бій Боннар провів у 2014-му, програвши у Bellator роздільним рішенням суддів Тіто Ортісу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий боєць UFC Ентоні Джонсон помер від тяжкої хвороби у 38 років.

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