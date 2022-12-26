У Бразилії виготовили золоту труну із зображенням Пеле: «відзначився» рідний клуб Короля футболу (фото)

82-річний Король футболу Пеле, знімком із яким із лікарняної палати поділилася його дочка, продовжує перебувати у критичному стані.

Поки біля ліжка триразового чемпіона світу (єдиного в історії футболу!), який страждає від раку товстої кишки, чергують рідні та близькі, у самій Бразилії вже готуються до… похорону легенди.

Зокрема, рідний клуб Пеле «Сантос», у складі якого той провів 17 років ігрової кар'єри, уже поставив у центрі поля на стадіоні «Віла Белміро» намет, у якому встановив золоту труну із зображенням Пеле. Мабуть, так заведено у країні — заздалегідь готуватися до поховання відомих людей…

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До речі, керівництво «Сантоса» вирішило змінити клубну емблему на 2023 рік. Зокрема, на ній буде розміщено корону на честь Пеле, який у 585 матчах за «риб» забив 570 голів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон світу з футболу Джордж Коен, який переміг рак та заслужив на пам'ятник за життя .

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