«Можете мене розстріляти»: триразову призерку Олімпійських ігор засудили у білорусі до 12 років колонії

У білорусі завершився заочний судовий процес над знаменитою плавчинею, триразовою призеркою Олімпійських ігор у Лондоні-2012 та Ріо-2016 Олександрою Герасіменею, яка перебувала з квітня минулого року в розшуку.

Влада звинувачувала противницю режиму Лукашенка в «розповсюдженні свідомо неправдивих відомостей про хід та результати виборчої кампанії, про події в соціальній, економічній, політичній та культурній сферах життя суспільства, та заподіяння шкоди національній безпеці білорусі», оцінивши завдану шкоду країні у більш ніж 800 тисяч рублів (близько 320 тисяч доларів).

Зрештою, розглянувши справу, суд заочно засудив Герасіменю, а також виконавчого директора Білоруського фонду спортивної солідарності Олександра Опєйкіна, які є засновниками організації, до 12 років колонії. Це стало можливим після того, як самопроголошений президент рб олександр лукашенко підписав закон про зміни до кримінально-процесуального кодексу, що дозволяє судити співвітчизників, які перебувають за кордоном, заочно та засуджувати їх навіть до розстрілу. Отже, справа Герасімені та Опєйкіна була так званим першопрохідцем, що розслідувалася в рамках спецвиробництва.

Утім, вирок лише насмішив саму спортсменку. «Почитали вирок, посміялися, і продовжили далі святкувати. Як кажуть, заочно ви мене можете навіть розстріляти», — написала в соцмережах Олександра, у якої на батьківщині за рішенням суду заарештували автомобіль Land Rover, мобільні телефони iPhone та Samsung, квартиру, паркомісце, акустичну систему, гроші на рахунках (понад 48 тисяч доларів), холодильник тощо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титуловану білоруску Крістіну Тімановську намагалися вигнати з Олімпіади до Мінська за критику керівництва.

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