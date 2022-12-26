Протягом поточної доби російські військові продовжували зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому — намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.



В Генштабі підтвердили дані щодо удару ЗСУ по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області 24 грудня. Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими. А 25 грудня на тимчасово зайнятій території Херсонської області загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 — пораненими. Також було знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу.

«Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців та найманців приватних військових компаній. Так, в населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК „вагнер“. Крім того, в Первомайську, на території так званого „військового шпиталю“, що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут», — йдеться у повідомленні.

А у населеному пункті Токмак Запорізької області окупанти посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.

У Генштабі додали, що протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.

Ексклюзивний матеріал «Ми їх повбиваємо!»: військкор Тетяна Наконечна про зйомки під Бахмутом" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ

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