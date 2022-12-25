ЗСУ відбили атаки на Бахмут та Соледар, а ворог посилював режимні заходи на окупованих територіях Запоріжжя, — Генштаб

Протягом минулої, передсвяткової доби російський ворог вкотре показав нелюдске обличчя, завдавши по Україні 5 ракетних та авіаційний удар, а також здійснивши понад 90 вбивчих обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона.

Як повідомили у Генеральному штабі, Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населеного пункту Лиман Перший на Харківщині, чотирьох містечок Луганської та 10 населених пунктів Донецької областей (включаючи Соледар, Бахмут, Красногорівку і Мар’їнку).

Неспокійно було і на інших оперативних напрямках.

Так, на Сіверському загарбники з території рф обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів Харківської області, включаючи прилеглу до кордону з рф Козачу Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог застосував танки, ствольну та реактивну артилерію, завдаючи удари по самому Куп'янську, ще 6 населених пунктах Харківщини та Новоселівському, Стельмахівці і М’ясожарівці Луганської області.

На Запорізькому напрямку прилеглі до тимчасово окупованої території міста і села страждали від артилерійських обстрілів, включаючи Марганець і Нікополь Дніпропетровської області. Одночасно російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у Василівці запроваджено комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023. Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту.

Повітряні Сили ЗСУ протягом минулої доби завдали 4 удари по районах зосередження загарбників. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об’єкти окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про запровадження окупантами тривалої комендантської години також в тимчасово окупованій Горностаївці Запорізької області — там рішенням російської комендатури заборона виходити на вулицю діятиме з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року включно.

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