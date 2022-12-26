Цихмейструк на чолі артистів, Ласточкін — за «Лігу сміху»: на базі «Динамо» пройде футбольний фестиваль заради допомоги ЗСУ

29 та 30 грудня у тренувальному манежі заміської навчально-тренувальної бази київського «Динамо» відбудеться новорічний благодійний фестиваль футболу, всі кошти від проведення якого підуть на допомогу ЗСУ.

У змаганнях візьмуть участь збірна артистів України, яку очолює Едуард Цихмейструк, команда «Ліги сміху» на чолі з Ігорем Ласточкіним, збірна Київської військової адміністрації, команда львівських блогерів «ПроФан», а також «Динамо Family», за яку, зокрема, зіграють колишні футболісти Анатолій Безсмертний, Ігор Жабченко, Ігор Костюк та інші.

«Матчі турніру вболівальники зможуть подивитися на YouTube-каналах XSport, „Ліги сміху“ та „Динамо TV“, — розповів „ФАКТАМ“ організатор турніру, капітан збірної артистів України Валерій Сковронський». — Мета проведення фестивалю — зібрати кошти на купівлю дронів та термобілизни для наших воїнів. Усі кошти від проведення турніру ми розділимо порівну між усіма учасниками, і кожна команда надішле допомогу конкретному підрозділу.

До речі, у листопаді ми провели благодійний матч на полі академії львівського футбольного клубу «Рух» з командою All Stars, за яку, зокрема, грали відомі футболісти Євген Селезньов, Артем Федецький та Михайло Кополовець, а також футбольний коментатор Віктор Вацко. Тоді нам вдалося зібрати на потреби трьох батальйонів ЗСУ 500 тисяч гривень".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Бенюк, Ступка та зірки українського футболу зберуть кошти для ЗСУ.

Фото ФК «Рух»

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