«Динамо» з голом-красенем Буяльського розгромило «Металіст»: відеоогляд матчу чемпіонату України

У середу, 30 листопада, на столичній арені імені Валерія Лобановського відбувся перенесений поєдинок 8-го туру української прем'єр-ліги між київським «Динамо», що втратило очки у зустрічі проти «Металіста 1925» (0:0), та іншим харківським клубом «Металістом».

Чемпіонат України. Матч 8-го туру

30 листопада (середа)

«Динамо» (Київ) — «Металіст» (Харків) — 3:0 (Буяльський, 20, Ванат, 29, Циганков, 76). Юніорські склади — 5:0.

«Динамо»: Бущан, Вівчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарний, Кендзьора (Кравченко, 78), Сидорчук, Шепелєв (Перріс, 78), Лонвейк (Андрієвський, 72), Циганков, Буяльський, Ванат (Кулач, 66).

Суперники не зустрічалися один з одним в УПЛ понад шість років, відколи в травні 2016-го динамівці розгромили «Металіст» у Харкові (4:1).

Цього разу підопічні Мірчі Луческу (втім, як і харків'яни), звісно, теж горіли бажанням завершити футбольний рік перемогою. Вже на 20-й хвилині перший удар «біло-синіх» у площину воріт Костика виявився результативним: найкращий бомбардир киян Буяльський майстерно пробив зі штрафного у верхній кут воріт, відзначившись 10-м голом у сезоні, — 1:0.

Не минуло й десяти хвилин, і Ванат з передачі Циганкова подвоїв перевагу «Динамо» — 2:0.

У другому таймі динамівці завдяки шостому в сезоні влучному удару Циганкова довели рахунок до розгромного — 3:0. До речі, атакувальне тріо гранда — Буяльський, Циганков, Ванат — забило цього сезону 21 м'яч з 24 командних. А що ж інші?

Додамо, що перемога дозволила «Динамо» обійти в турнірній таблиці УПЛ «Зорю» та зрівнятися з «Шахтарем». Щоправда, у луганчан є гра в запасі, а у донеччан — і зовсім дві.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 30 (13);

3. «Динамо» — 30 (15);

4. «Зоря» — 27 (14);

5. «Олександрія» — 24 (13);

6. «Колос» — 19 (14);

7. «Металіст 1925» — 18 (14);

8. «Ворскла» — 18 (15);

9. «Верес» — 17 (15);

10. «Металіст» — 16 (15);

11. «Кривбас» — 15 (14);

12. «Минай» — 14 (14);

13. «Рух» — 13 (13);

14. «Інгулець» — 13 (14);

15. «Чорноморець» — 10 (13);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»), Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»).

Нагадаємо, що в інших перенесених поєдинках чемпіонату України з футболу цього року ще зіграють: 1 грудня — «Зоря» — «Колос» (7-й тур); 2 грудня — «Чорноморець» — «Кривбас» (7-й тур); 7 грудня — «Рух» — «Чорноморець» (14-й тур).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» зазнав першої поразки в чемпіонаті України.

Фото ФК «Динамо»

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