Покинуть українську територію: президент Чехії спрогнозував майбутнє військ путіна

Президент Чехії Мілош Земан у своєму останньому різдвяному посланні розповів, чим, на його думку, закінчиться війна в Україні. Відповідний текст промови опубліковано на його сторінці у Facebook 26 грудня.

«Найбільш значущою безперечно стала агресія росії проти України. Я завжди був прихильником коректних економічних відносин з російською федерацією, зокрема, через постачання відносно дешевих енергоресурсів. Але є ситуації, коли економічні інтереси мають відходити на другий план перед інтересами безпеки. І ця агресія загрожує глобальній безпеці, а отже і безпеці Чеської Республіки. Саме тому я повністю підтримую допомогу Чеської Республіки Україні, що бореться, і вірю, що тиск вільних країн рано чи пізно змусить росію покинути українську територію».

Ще однією проблемою, за словами очільника Чеської республіки, стала енергетична криза.

«Хоча ціни на енергоносії зростали і до російської агресії, ця агресія суттєво сприяла їх підвищенню. Ще одним нехтуваним фактором зростання цін на енергоносії є фанатичне захоплення зеленим курсом».

Нагадаємо слова Мілоша Земана про росію: «Божевільні мають бути ізольовані».

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