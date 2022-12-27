Тиша тривала недовго: рф-терористи 5 разів били по Дніпропетровщині з «Градів» та важкої артилерії

Рашисти після нетривалої перерви у обстрілах території Дніпропетровщини знову відновили свій артилерійський терор. Цієї ночі окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з «Градів» та важкої артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

40 ворожих снарядів прилетіли у три громади — Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку.

Наслідки нічного обстрілу

В результаті у Нікополі було понівечено кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин.

Приватний будинок було пошкоджено критично

У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються.

У решті районів вночі тривога сповіщала про небезпеку, однак минулося без атак і станом на 7:30 27 грудня було спокійно.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що російські загарбники завезли на територію Запорізької АЕС кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град», розмістивши їх під «прикриттям» станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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