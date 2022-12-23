Ворог вночі двічі обстріляв Дніпропетровщину: зруйновано будинки та споруди, пошкоджено газопровід

Вночі російські варвари знову накрили вогнем Дніпропетровську область.



Двічі російська важка артилерія стріляла по Нікопольському району, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Росіяни завдали ударів по двох містах — Нікополю та Марганцю. У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські будівлі та газопровід.



У Марганці наслідки обстрілів з'ясовуються. Люди, на щастя, неушкоджені.

В інших районах області сигнали повітряної тривоги лунали кілька разів, але, на щастя, обійшлася без атак. І цієї хвилини спокійно, зазначив Резніченко.



Нагадаємо, у наступному пакеті допомоги від США Україна отримає ракетні комплекси Patriot. Високоточні ракети можуть допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії та інші великі цілі окупантів. Наші населені пункти стануть більш захищеними.

Про це у нещодавньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський. «Повертаємося з Вашингтона — їдемо з добрими результатами. З тим, що справді допоможе», — заявив глава держави.

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