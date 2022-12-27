Партизани чекають з нетерпінням: гауляйтером Херсонщини став голова СБУ часів януковича

Колишнього голову СБУ часів віктора януковича Олександра Якименка призначено керівником «спецслужб» на окупованій частині Херсонської області.

Інформація про це з'явилася у російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, повідомляє місцеве видання «Мост».

22 грудня 2022 року у реєстрі зареєстрували «Державну службу безпеки Херсонської області». Вона розміщуватиметься у будівлі Господарського суду області на вулиці Театральній, 18, у Херсоні.



Херсонські партизани вже відреагували на призначення зрадника — його пам'ятають, «радо чекають» і обіцяють «найтепліший» й навіть «вогняний» прийом.



Нагадаємо, Олександр Якименко був головою СБУ за президентства віктора януковича. Після Революції Гідності та зміни керівництва країни, побоюючись переслідування, він втік на територію росії.



Раніше ми писали про ліквідацію зрадників та окупантів на Херсонщині. Партизани знищили колишнього українського нардепа Олексія Ковальова.

Розплата також спіткала полковника фсб росії Олексія Катериничова, який обіймав посаду «першого заступника голови адміністрації Херсонської області з безпеки».

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram