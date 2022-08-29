Загинув внаслідок вогнепального поранення: у рф підтвердили смерть колаборанта Ковальова

Російський Слідком підтвердив одну із версій смерті колаборанта Олексія Ковальова — колишній «слуга народу» загинув внаслідок вогнепального поранення.

«Напад був скоєний за місцем його проживання 28 серпня 2022 року. Жертвою стала дівчина, яка проживала разом із загиблим», — заявили у Слідкомі. росія обіцяє нібито вжити заходів для встановлення осіб, причетних до нападу на колаборанта.

Раніше ходили чутки, що Ковальова було зарізано, потім — що ножове поранення в шию отримала його співмешканка.

Нагадаємо, що 6 червня колишньому нардепу із «Слуги народу», який з початку широкомасштабної агресії росії перебував на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагав окупантам, було повідомлено про підозру за двома статтями — співпраця з окупантами та держзрада.

На колаборанта було скоєно замах, за ним полювали партизани .

Фото Олексія Ковальова із соцмереж

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