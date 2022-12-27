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Здоров'я та медицина

Має дивовижний жовчогінний ефект: приготуйте швидкий настій з квітів безсмертника

21:30 27 грудня 2022
безсмертник

Жовті квіточки безсмертника, або цмину, багаті на калій, кальцій, залізо, марганець, мідь, хром, алюміній, полісахариди, вітамін К, аскорбінову кислоту.

«Препарати на основі безсмертника у традиційній медицині використовують в якості протизапального, антибактеріального, спазмалітичного та жовчогінного засобу, при захворюваннях жовчного міхура, жовчних шляхів та печінки: інфекційній жовтусі, гепатитах, холециститах, для профілактики жовчнокам'яної хвороби. Також препарати на його основі допомагають вивести з організму разом з жовчю холестерин. Безсмертник рекомендований при атеросклерозі, порушенні жирового обміну, ожирінні, цукровому діабеті, ішемічній хворобі серця, лямбліозі, — пояснює на своїй сторінці у фейсбуці фітотерапевт Андрій Пашов. — В народній медицині використовують при цирозі печінки, сечокам"яній хворобі, водянці, простуді, бронхіті, аскаридозі, при шкірних захворюваннях, хворобах ШКТ, колітах у дітей та проти круглих гельмінтів. Проте перед курсом вживання рослини проконсультуйтесь з лікарем».

При водянці, хворобах сечового міхура травник радить приготувати простий настій.

«1 ст. л. сухих квітів залити двома склянками холодної води, потім довести до кипіння. Приймати по ½ склянки 3 рази на день. Якщо ж хочете досягнути жовчогінного ефекту, візьміть квіти безсмертника — 4 частини, листки вахти — 2 частини. Одну столову ложку збору заварити 2 склянками окропу, настояти 1 годину, процідити. Приймати три рази на день за 30 хвилин до їжі».

А травник Андрій Форсюк розповів, як в народній медицині використовують кору та листя ліщини.

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