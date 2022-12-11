«Про геморой забудете»: фітотерапевт про диво-ліки з гарбуза

Це плід осені не тільки смачний, а й неймовірно корисний. Кожна господиня України має свої секретні рецепти приготувань смаколиків з цього чудового овоча. А ще він корисний у медицині, розповідає фітотерапевт Андрій Пашов:

«У м'якоті гарбуза містяться: цукри, крохмаль, клітковина, протеїн, набір цінних мінеральних речовин. Гарбуз багатий на пектин, в ньому високий вміст каротину і вітамінів В6, має вітаміни В1 і В2, РР. Його використовують в їжу у свіжому і переробленому виді. Сучасна медицина включає гарбуз для дієтичного харчування дітей і людей, які страждають шлунково-кишковими захворюваннями, порушенням обміну речовин.

Корисний він при атеросклерозі, хворобах нирок, печінки і сечового міхура, гіпертонії, порушеннях діяльності серцево-судинної системи.

Взагалі гарбуз лікує дуже і дуже багато захворювань. В лікуванні використовують м'якуш, насіння та олію з гарбуза".

За словами травника, корисно використовувати гарбузову олію.

«Для позбавлення від паразитів, рекомендую всім кожної осені пропивати протипаразитарний курс — один раз на добу приймати 30 мл гарбузової олії на голодний шлунок протягом двох тижнів.

При лікуванні геморою — по 1 чайній ложці гарбузової олії 3 рази на день. Курс 300 мл. Крім того, необхідно змащувати гарбузовою олією запалені вузли. І забудете про цю проблему.

Для підтримки гормонального балансу і підвищення імунітету — приймати по 1 чайній ложці гарбузової олії 2 рази на день, або регулярно включати даний продукт в раціон, але не піддавати при цьому його термічній обробці".

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