Варикозне розширення вен піде у минуле: готуємо диво-ліки з ліщини

В народній медицині використовують кору та листя ліщини. Настої листочків ліщини застосовують при гіпертрофії простати. Ліщина застосовується як судинозвужувальний засіб, кровоспинний та як засіб, що покращує обмін речовин в організмі.

«Ліщина звичайна росте по всій території України, крім крайнього півдня, у світлих мішаних і широколистяних лісах — як підлісок та на узліссях, — розповідає „ФАКТАМ“ травник Андрій Форсюк. - Для лікарських потреб ми використовуємо кору й листя. Кору заготовляємо напровесні під час сокоруху, коли вона легко відокремлюється від деревини. Сушимо на горищі. Листя зазвичай збираємо у травні, також сушимо на горищі».

За словами травника, кора й листя ліщини містять дубильні речовини (відповідно 2,5—10,8 і 7,7—11,6%) і ефірну олію.

«До складу дубильних речовин входять флобафени й таніни. Крім того, у листі ліщини є флавоноїди, альдегіди, алкалоїди, пальмітинова кислота, вітамін С і каротин; у корі — тритерпеноїд бетулін. Препарати ліщини мають судинозвужувальні властивості. Зважаючи на це, вживання їх всередину показане при розширених венах, перифлебітах, виразках гомілки та капілярних геморагіях. Крім зазначених випадків, препарати ліщини широко використовують при запаленні простати, захворюваннях печінки і нирок та як засіб, що збуджує апетит. Плоди ліщини корисно вживати при анемії, діабеті, гіпертонії, атеросклерозі, нирковокам'яній і жовчнокам'яній хворобах. Ми використовуємо листя і кору ліщини при приготуванні фіточаїв при простатиті та варикозному розширенні вен. Самостійно можна використовувати так: внутрішньо — відвар кори (1 столова ложка сировини на 500 мл окропу, кип'ятити 10 хвилин) по пів склянки 4 рази на день до їди; настій листя (2 столові ложки сировини на 500 мл окропу, настоювати 2 години) по пів склянки 4 рази на день перед їдою».

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