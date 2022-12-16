Знайдеться не багато людей, які можуть сказати, що на роботі легко підтримувати здорове харчування. Якщо ви серйозно задумалися про своє здоров’я та здорове харчування, але при цьому активно працюєте та не хочете довести себе до голодної непритомності або гастриту, постане питання: «Як харчуватися на роботі»? Відповідь на це запитання дала дієтологиня Світлана Фус, яка раніше поділилася корисним рецептом.

«Існують найпоширеніші помилки в харчуванні на роботі.⁣ Багато тонізуючих напоїв — чай, кава, енергетики, а також споживання солодких напоїв в великій кількості погіршує засвоєння заліза й кальцію з їжі. Занадто великі перерви між прийомами їжі або дуже часті перекуси, харчування всухом'ятку, погане пережовування їжі через брак часу. Ці звички призводять до застійних процесів у жовчовивідних шляхах, до загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Одноманітне харчування — багато людей кожен день приносять на роботу один і той же набір страв. Так легше, не потрібно думати, що приготувати. Однак упродовж тривалого часу таке харчування може призвести до дефіциту вітамінів і мінералів. Їжа швидкого приготування, фаст-фуд. Як результат, „перебір“ глюкози й жирів. Це може сприяти розвитку цукрового діабету, порушенню обміну речовин, надлишковій масі тіла».

Ще одна помилка харчування в офісі — зайве вживання солодощів через міфи, що розумова праця вимагає додаткової енергії для головного мозку.

«Насправді, енергії і так вистачає: близько 19% від величини основного обміну припадає на цю розумову роботу. Зниження працездатності насамперед буде через неповноцінне та нерегулярне харчування. Недостатня кількість в раціоні фруктів, овочів і зелені».

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