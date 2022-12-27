Ми гірші, ніж наші вороги у питаннях базових принципів НАТО — ставлення до людини: захисник України про стан бійців

Українські захисники зізнаються, що вимушені битися на передовій без ротації вже 10 місяців поспіль

«Коли з передової потрапляєш до лікарні, бо одне вухо чує, як глухий промову німого, а голова тріщить, ніби запхали її в дзвін, то вже за три дні стаєш пацієнтом не лише лора, а й невропатолога, а тоді ше й фізіотерапевта», — зізнається у Facebook поранений боєць ЗСУ.

«Від лікарів дізнався профдіагноз: «синдром броніка».

Шо цікаво, всі лікарі дивуються, шо ми витягуємо на передку зовсім без ротацій. Кажуть, шо це неможливо, це маразм і знущання.

Сьогодні на масажі сказали, шо більше півтора місяця на передку тримати не можна, інакше люди ламаються.

Ворог перед нами проводить ротацію кожен місяць-півтора. Ми — 8 місяців незмінні. Дехто і всі 10!

А тоді тилові щурі кричать, шо ми косимо, коли лягаємо в лікарні…

Я — людина, більш, ніж підготовлена до сурових випробувань, але і я посипався. Всі посипались. Когось і нема вже. Як і ротації — теж нема…

Повірте, це вкрай неприємне відчуття, коли, будучи дуже добре фізично підготовленим, маючи нелюдську силу і спритність, ніколи ні на шо не хворіючи, кожного нового дня вислуховувати новий діагноз… Тишком нишком несподівано підкралася старість…

Сусіди по палаті чи хлопці з інших палат такі самі… Це важке видовище. Краще на нулі в посадках. Ми там тримаємо хвости пістолетами, нікому не показуємо свої слабкості. А тут уколи, процедури (деякі вкрай неприємні), капальниці, операції, інвалідні крісла… Тут слабкості вже ніхто не приховує. Тут інший бік війни. І саме тому ми з лікарень рвемось назад на фронт, бо там ми себе відчуваємо сильними, а тут…

Так ше до літа без ротації і відповідної реабілітації — і всі, хто виживе, стаємо в чергу на отримання групи інвалідності…

Говорю з лікарями, питаю: скільки потрібно реабілітації для повного відновлення боєздатності. Кажуть: тепер мінімум три місяці і це лише на фізреабілітацію, а ше є реабілітація психологічна…

Так шо, пані і панове, готуйтесь після перемоги приймати в соціум сотні тисяч виведених з ладу людей… Які стануть тягарами своїм родинам, державі й самим собі…

Коли там ми відкликаємо нашу заявку в НАТО? Бо ми гірші, ніж наші вороги у питаннях базових принципів НАТО — ставлення до людини!

Забудьте пропагандистську хрінь про те, шо герої не вмирають — гинуть, як мухи. Забудьте міфи про незламність — ламаються всі. Просто ми вміємо боротися, вже будучи зламаними!

П.С. Сказала сьогодні медсестричка: «ми вас всіх тримаємо якнайдовше не лише, шоб вилікувати. Ви тут хоч трохи відпочинете!» І кіт Ананас її підтримує — приходить муркати.

Росія має здохнути!", — робить висновок захисник України.

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