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«Одного не вистачає»: Мік Шумахер поділився новим сімейним фото

22:00 27 грудня 2022
Шумахер

За кілька днів виповниться дев'ять років, як легенда «Формули-1» Міхаель Шумахер розбився, катаючись на лижах в Альпах. 29 грудня 2013 року він впав під час катання та отримав важкі травми. Відтоді семиразовий чемпіон світу не з'являвся на публіці. Його дружина Корінна Шумахер та двоє їхніх спільних дітей Мік і Джина-Марія також рідко розповідають про своє приватне сімейне життя. Хоча 23-річний хлопець та його сестра, яка на два роки старша, активно користуються соціальними мережами, у своїх профілях в інстаграмі вони здебільшого розповідають про власні спортивні кар'єри — перегонника та вестерн-райдера.

Та тепер Мік Шумахер зробив виняток і подарував своїм підписникам, яких вже близько 3,3 мільйона, рідкісний кадр. Зірка «Формули-1» опублікував фото зі своєї вітальні вдома та привітав своїх шанувальників з Різдвом Христовим разом з мамою Корінною та сестрою Джиною. Троє членів родини сидять на дивані з собаками біля ніг. На задньому плані видні три підсвічені ялинки. Мік усміхається, він у вовняному джемпері кремового кольору, темних штанах і білих кросівках. Поруч з ним Джина у візерунчастій шовковій блузці та туфельках Chanel. Корінна Шумахер одягнена у все чорне й дещо насторожено усміхається.

Підписники 23-річної дівчини масово реагують на сімейне фото. Його вже «лайкнули» понад 600 000 разів, а під дописом — безліч радісних коментарів та смайликів-сердечок. Але, звичайно, відсутність Міхаеля Шумахера не залишилася непоміченою. «Одного не вистачає», «Майклу теж щасливого Різдва» або «Хотілося б, щоб його тато теж був на фото», — ось деякі з коментарів.

Невідомо, які наслідки мав нещасний випадок на лижах для легенди перегонів. Подробиці про стан здоров'я Міхаеля Шумахера родина тримає у суворій таємниці.

Нагадаємо, навесні цього року Мік Шумахер розбився на швидкості 240 км/год на Гран-прі Саудівської Аравії.

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