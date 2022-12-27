Промах року: футболіст збірної немислимо не влучив з метра по порожніх воротах (відео)

Антигероєм матчу 3-го туру чемпіонату АСЕАН між збірними Брунею та Індонезії став центральний захисник гостей Хансаму Яма. На 52-й хвилині поєдинку 27-річний футболіст вряди-годи пішов в атаку і після ідеального пасу партнера вздовж воріт опинився на ударній позиції. Ось тільки вразити порожню «рамку» з одного метра Яма, в активі якого 21 матч і 3 м'ячі у складі збірної, не зміг, примудрившись, направити м'яч над поперечиною.

Ще добре, що партнери захисника гостей цього дня подібної марнотратності собі не дозволяли, і збірна Індонезії в результаті знищила суперника — 7:0, зміцнивши лідерство в групі.

До речі, коментуючи дикий промах індонезійця, уболівальники одразу ж згадали неймовірний промах форварда «Шахтаря» Сікана у жовтневому матчі Ліги чемпіонів проти «Селтика» (1:1). Тоді Данило смачно запоров пас-цукерку Мудрика.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст не влучив по порожніх воротах з двох метрів.

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