Шедевральний гол Мудрика у Глазго залишив «Шахтар» у боротьбі за плей-оф Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 25 жовтня, донецький «Шахтар», який на останній хвилині втратив перемогу над «Реалом» у польській Варшаві, приїхав у гості до шотландського «Селтика» в рамках 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Група F. 5-й тур

«Селтик» (Шотландія) — «Шахтар» (Україна) — 1:1 (Якумакіс, 34 — Мудрик, 58).

«Шахтар»: Трубін, Лукас Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Судаков (Кривцов, 90), Бондаренко, Зубков, Мудрик (Петряк, 90), Траоре (Сікан, 57).

Непрограш у Глазго гарантував підопічним Ігора Йовічевіча єврокубкову весну. Напевно, як би «гірники» не відхрещувалися, все одно хочеш не хочеш, а на підсвідомості подібні думки про прийнятний результат були присутні.

«Кельти» ж, які «всуху» програли обидва попередні домашні поєдинки («Реалу» — 0:3 та «Лейпцигу» — 0:2), за підтримки своїх відданих фанатів із перших хвилин пішли вперед. І лише не особливі успіхи в точності господарів та успішна гра на лінії Трубіна не дозволили «Селтику» забити швидкий гол.

Везіння «гірників» закінчилося на 34-й хвилині, коли після прострілу з лівого флангу м'яч відскочив від ноги Матвієнка, і Якумакіс зблизька буквально «розстріляв» голкіпера, відправивши м'яча в кут — 1:0.

Трохи згодом той самий Якумакіс міг подвоювати перевагу своєї команди, але цього разу Трубін з ударом з-за меж штрафного впорався, надійно парирувавши м'яч. Біля протилежних воріт чудову можливість зрівнювати рахунок упустив Мудрик — вийшовши віч-на-віч із воротарем, Михайло не зміг переграти того в «ближньому бою».

Із початком другого тайму «Шахтар» ще активніше пішов уперед. І якщо Зубкову не вистачило зовсім трохи, щоб із меж воротарського майданчика поцілити в порожній кут, замикаючи простріл Траоре, то Мудрик виконав усе ідеально, отримавши передачу від Сікана, який тільки вийшов на заміну, у центрі поля, пройшовши до штрафного майданчика та точно пробивши під поперечину — 1:1. Цей гол став для півзахисника вже третім у нинішній Лізі чемпіонів, що робить його найкращим бомбардиром «гірників» у турнірі.

Тепер уже «Шахтар» опинився у виграшному становищі, і господарям довелося «заворушитися». На щастя, підопічні Ігора Йовічевіча вистояли, хоча кілька неприємних моментів уболівальникам гостей довелося пережити, і фінальний свисток зафіксував результативну нічию на «Селтик Парк» — 1:1.

В іншому матчі квартету «Лейпциг» несподівано обіграв мадридський «Реал» — 3:2 (Гвардіол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 — Вінісіус Жуніор, 44, Родріго, 90+4, з пенальті). Тепер в останньому турі «гірникам» потрібно обов'язково перемагати німецький клуб, щоб вийти до плей-оф Ліги чемпіонів. Будь-який інший результат означатиме, що «Шахтар» продовжить виступ у Лізі Європи…

Становище команд групи F: 1. «Реал» — 10 очок; 2. «Лейпциг» — 9; 3. «Шахтар» — 6; 4. «Селтик» — 1.

Додамо, що в Юнацькій лізі УЄФА «Шахтар» упорався на виїзді з ровесниками із «Селтика» — 1:0 (Погорілий, 64; на 19-й хвилині Брукс («Селтик») не реалізував пенальті). Таким чином, «гірники» гарантували собі друге місце та вихід до плей-оф раунду турніру, а виграли групу достроково юнаки мадридського «Реала», які у звітному турі обіграли на виїзді німецький «Лейпциг» (3:2).

Турнірне становище: 1. «Реал» — 13 очок; 2. «Шахтар» — 9; 3. «Лейпциг» — 4; 4. «Селтик» — 3.

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Фото uefa.com

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