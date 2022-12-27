Військовий вимагає зняти Шуляк з посади голови комітету містобудування ВР через розбірки з пораненим бійцем щодо закону 5655

Військовий вимагає зняти Олену Шуляк з посади голови парламентського комітету містобудування та інших державних посад після скандалу з її візитом у госпіталь до важкопораненого бійця, який критикував законопроєкт 5655. Про це написав у Facebook офіцер ЗСУ Мирон Дмитрик, передає Цензор.НЕТ.

«Вже тиждень мене мучить те скотство, яке вчинила Олена Шуляк. Чекаю від президента єдино правильних кроків у цій ситуації: зняти Шуляк з посади голови партії та всіх посад у нашій державі, зокрема — з керівництва парламентського комітету з містобудування та місцевого самоврядування. Бо вона не має морального права з таким відношенням до Героїв представляти владу України!» — заявив Мирон Дмитрик.

Військовий звертає увагу, що вже тиждень немає реакції Президента на цей випадок, який набув розголосу.

«Найгірше в цій ситуації те, що більше тижня ніякої реакції немає від Верховного Головнокомандувача, який зобов'язаний захищати бійців. Як і немає реакції від справжнього єдиного лідера „Слуг“, який мав би реагувати на такі, м'яко кажучи, зашквари. За „дивним“ збігом — це одна людина. Президент Зеленський», — зазначив Дмитрик.

За його словами, якби такий вчинок зробив звичайний партієць, на нього навіть не звернули б уваги. Але йдеться про лідерку «Слуги народу» — «голову партії, яка володіє, по суті, монопольною владою в нашій країні».

«Я навіть боюсь уявити, який треба мати рівень, щоб прийти в шпиталь до важкопораненого Олега Симороза і принижувати бійця через його критику протягнутого „слугами“ спільно з недобитками-опзжопами абсолютно лобістського і корупційного закону про містобудування. Принижувати і погрожувати в той час, коли він навіть не може встати і викинути її з палати, бо втратив ноги на війні», — наголосив офіцер.

Як повідомлялося, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прийшла у військовий госпіталь до важкопораненого бійця Олега Симороза, який заявив у Facebook, що законопроєкт № 5655 ухвалено в інтересах будівельної мафії. За словами бійця, Шуляк навіть не запитала пораненого про самопочуття, а намагалася «з'ясувати стосунки» щодо скандального законопроєкту. Пізніше Шуляк попросила вибачення через Facebook, але Симороз назвав таке вибачення «просто огидним фарсом і знущанням». Через Шуляк депутати «Слуги народу» почали покидати партію. Зокрема, заяву про вихід з партії написала народна депутатка Галина Янченко.

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