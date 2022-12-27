«Як він дивився у вічі своїй дружині!»: український призер Паралімпійських ігор прозрів через 30 років (фото)

Бронзовий призер Паралімпійських ігор-2008 у Пекіні, 55-річний дзюдоїст із Житомира Сергій Сидоренко отримав божественний подарунок до Різдва. Польські лікарі повернули йому зір після 30 років сліпоти, повідомляє Śląski Uniwersytet Medyczny на своїй сторінці у Facebook.

Три десятиліття тому спортсмен отримав опіки обох очей і після жахливої аварії майже нічого не бачив (лише рух та світло). Також спочатку він не міг самостійно пересуватися. Але завдяки підтримці та турботі дружини Тамари Сергій витримав удар долі та продовжував займатися спортом.

Після повномасштабного вторгнення росії Сидоренко з сім'єю виїхав до Польщі. Там, в Окружній залізничній лікарні Катовіце, йому поставили діагноз і записали у чергу на операцію, яка відбулася напередодні Різдва.

Операцію провів видатний офтальмолог, доктор медичних наук Едвард Віленгала, який трансплантував Сидоренку американську штучну рогівку типу «Бостон 1». І першого ж дня після операції до Сергія повернувся зір. «Я починаю нове життя», — сказав після операції щасливий Сергій.

«Я ніколи не забуду, як він дивився у вічі своїй дружині, не забуду щастя в його здорових очах. Це був особливий момент. Пацієнт тепер зможе нормально функціонувати», — не приховує радості професор Едвард Віленгала.

Сергій Сидоренко з професором Віленгалою та дружиною Тамарою

Додамо, що у 2004 році на Паралімпійських іграх в Афінах Сергій Сидоренко зупинився за крок від п'єдесталу, а вже 2008-го у Пекіні приніс Україні бронзову медаль у змаганнях дзюдоїстів у вазі до 73 кг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Паралімпійських іграх у Токіо збірна України виборола 98 медалей.

Фото зі сторінки Śląski Uniwersytet Medyczny у Facebook

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