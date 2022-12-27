Радник голови Чернігівської ОВА Чауса визнав факт неповернення ухилянтів з-за кордону після розслідування

У керівника Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса визнали факт існування схеми з переправлення ухилянтів за кордон через систему «Шлях», про яку повідомив голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Сергій Козир. Відповідний коментар до повідомлення голови ТСК опубліковано на сайті Чернігівської облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, голова парламентської ТСК за результатами засідання комісії в Чернігові 12 грудня опублікував допис, в якому, зокрема, зазначив, що перевірка випадкових осіб, які виїжджали за кордон через систему «Шлях» як волонтери, дала «вражаючі результати». Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України.

«Так, ми визнаємо цей факт. Це дуже болісна цифра. Адже серед цих 22 людей є волонтери, які навіть мали листи від військових частин. А були випадки, коли люди 1−2 рази виїжджали і повертались, а на 3-й, зібравши кошти, не повернулись», — йдеться у коментарі ОВА за підписом радника Чауса, Андрія Подорвана.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала на Чернігівщині ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку. Вартість такої послуги становила від 5 тис. доларів. За даними слідства, підозрювані за винагороду у розмірі 5000 доларів США вносили недостовірні дані до системи «Шлях». Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі України як волонтерам-водіям

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